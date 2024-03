Dopo la pesante sconfitta guadagnata allo stadio Olimpico, il Brighton si appella nuovamente alla UEFA. Come riportato infatti da The Athletic, il club inglese ha chiesto al principale organo europeo di verificare la regolarità del gol di Gianluca Mancini. Sono in corso tutte le verifiche del caso, per fare chiarezza sulla posizione di El Shaarawy al 64’.