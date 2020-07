Brescia e Roma allerta scrutano i test di Parma ma non devono temere

Il Corriere Dello Sport – Non solo Parma e Bologna guardano con attenzione ai test che la società crociata renderà noti prima della gara di oggi alle 19.30. Particolare attenzione anche da parte dell’intera Serie A, soprattutto Roma e Brescia. Nel caso in cui nel pomeriggio di oggi emergesse un positivo, il sussulto sarebbe generale. Non solo sarebbe problematica la gara al Tardini, ma si intensificherebbero molti controlli e verifiche. Il protocollo rassicura: finora tutti negativi, si va avanti e si isolano solo i positivi. La squadra di Fonseca ha incontrato il Parma mercoledì sera, squadra, staff e dirigenti hanno effettuato i tamponi di rito con esito negativo, ma tutti questi test sono avvenuti dentro l’area temporale a rischio di quattro o cinque giorni, in cui il virus può incubare senza dare evidenza né sintomatica né ai follow up previsti dai protocolli sanitari. Un contagio teorico si potrebbe sviluppare nei giorni successivi, particolare attenzione quindi al gruppo squadra giallorosso.