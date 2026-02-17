Bremer ko a Istanbul: allarme Juve in vista della sfida con la Roma

Nella sfida d’andata dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, i bianconeri, avanti 2-1 grazie alla doppietta di Teun Koopmeiners ,hanno perso per infortunio uno dei loro uomini chiave.

Gleison Bremer è stato costretto ad abbandonare il campo già nel primo tempo dopo aver accusato un problema alla gamba destra. Il centrale brasiliano, perno della retroguardia juventina, ha chiesto il cambio lasciando lo staff medico con più di qualche pensiero. Una situazione che a Trigoria verrà seguita con attenzione: tra meno di due settimane, infatti, è in programma lo scontro diretto del 1° marzo che può indirizzare la corsa al quarto posto. Se il difensore non dovesse recuperare, per i giallorossi potrebbe aprirsi uno scenario decisamente più favorevole in vista della supersfida contro i bianconeri.