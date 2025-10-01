Roberto Breda, ex centrocampista e allenatore, ha condiviso le proprie impressioni sulla Roma e sul lavoro di Gian Piero Gasperini ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà. Breda ha sottolineato come il tecnico sia ancora in una fase di studio con i nuovi giocatori, osservando le caratteristiche necessarie per il suo tipo di calcio e valutando eventuali cambiamenti nella formazione.

Parlando dell’alternanza tra Dovbyk e Ferguson, Breda ha spiegato: “Quando arrivi in un gruppo nuovo, devi essere pronto a tutto. È una fase di studio, i giocatori sanno a cosa vanno incontro con lui, ma sai anche che per tanti Gasperini ha cambiato la carriera”. L’ex tecnico ha espresso curiosità sullo sviluppo della Roma, evidenziando che l’allenatore potrebbe dover adattare qualche variante rispetto al lavoro svolto a Bergamo, pur restando cauto sulle possibilità di cambiamento.