Wesley non si ferma più. L’esterno brasiliano, appena 21 anni e già protagonista con la maglia della Roma, ha debuttato da titolare nel Brasile di Carlo Ancelotti, risultando tra i migliori in campo nel 3-0 rifilato al Cile. Sui social ha esultato così: “Continuiamo così. Avanti Brasile mio”.

Fortemente voluto da Gasperini nell’ultima campagna acquisti e già decisivo in Serie A con il gol vittoria contro il Bologna, Wesley sembra aver conquistato anche la fiducia del nuovo ct verdeoro. Tutto lascia pensare che sarà confermato dal primo minuto anche nella prossima sfida contro la Bolivia, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026.