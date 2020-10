Brasile, Ibanez convocato dalla selezione olimpica

Roger Ibanez è stato convocato dalla Selezione Olimpica Brasiliana per le due partite in Arabia Saudita, in programma il 13 e il 16 novembre. La chiamata di Ibanez conferma l’ottimo periodo di forma del difensore giallorosso e la sua crescita è stata notata dall’allenatore Andrè Jardine che ha stilato la lista dei convocati dei match contro Arabia Saudita e Egitto U-23. A comunicarlo la stessa selezione sul profilo Twitter.