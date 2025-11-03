La terza sosta per le Nazionali è ormai alle porte. Dopo l’undicesima giornata di Serie A — che vedrà la Roma impegnata domenica alle 18:00 contro l’Udinese — il campionato si fermerà per una settimana per lasciare spazio agli impegni internazionali.
Tra le convocazioni più interessanti spicca quella di Wesley, esterno giallorosso protagonista di un grande avvio di stagione, selezionato dal ct Carlo Ancelotti per le amichevoli del Brasile contro Senegal e Tunisia, in programma il 15 e il 18 novembre. Un’occasione importante per il giovane talento, che potrà così mettersi in luce anche sul palcoscenico internazionale.