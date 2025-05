Il valzer degli allenatori è cominciato, segnando l’inizio di un’estate bollente per ciò che riguarda mercato e, in generale, cambiamenti. Uno di questi riguarderà sicuramente Allegri, voglioso di tornare in panchina dopo un anno di stop. Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Branchini, agente proprio del tecnico ex Juve, ha detto la sua riguardo questo effetto domino in panchina: “C’è sempre fretta nel dare certi cambiamenti. Io leggo, seguo le notizie. Che riguardano Gasperini: il suo divorzio dall’Atalanta non è semplice”.

Inevitabile, quindi, il tema Allegri: “Napoli o Milano? Non lo vedo da nessuna parte. Fino a quando le cose non si materializzano a me non piace alimentare quelle che poi diventano delle cose poco serie nei confronti del pubblico”.