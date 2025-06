Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Giovanni Branchini – agente di Massimiliano Allegri – ha commentato le voci di mercato che, nelle scorse settimane, avevano accostato il tecnico anche alla Roma.

Allegri ha recentemente trovato un accordo con il Milan, ma il suo nome era stato accostato anche ai giallorossi. Su questo punto, Branchini è stato netto: “No, un’offerta in questa fase non c’è stata. C’è stato un tentativo di contatto molti mesi fa, ma l’abbiamo ritenuto molto poco credibile. Non ci sono stati sviluppi e non c’è stato neanche il contatto”.