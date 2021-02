Braga-Roma, le pagelle dei quotidiani: Spinazzola e Diawara i migliori

Pagine Romaniste – La Roma vince per 2-0 contro il Braga in Portogallo e mette un piede e mezzo agli ottavi di finale di Europa League. Decisive le reti di Dzeko nel primo tempo e Mayoral nel secondo. I due non hanno giocato insieme ma, ancora una volta, l’alternanza paga Fonseca. I giallorossi creano tante occasioni e concedono poco, soprattutto nel secondo tempo quando i padroni di casa si ritrovano in dieci uomini. Col Benevento però in difesa sarà emergenza: ieri alla lista degli infortunati si sono aggiunti Ibanez e Cristante.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Cristante sv, Ibanez 6; Karsdorp 6, Veretout 7, Diawara 7.5, Spinazzola 7; Pedro 6.5, Mkhitaryan 7; Dzeko 7.5. Subentrati: Bruno Peres 6.5, Villar 6.5, El Shaarawy 6, Mayoral 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Cristante sv, Ibanez 6; Karsdorp 6, Veretout 7, Diawara 7, Spinazzola 6.5; Pedro 6.5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6.5. Subentrati: Bruno Peres 6, Villar 6.5, El Shaarawy 6, Mayoral 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Cristante sv, Ibanez 5.5; Karsdorp 6.5, Veretout 6.5, Diawara 7, Spinazzola 7.5; Pedro 6.5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 7. Subentrati: Bruno Peres 6.5, Villar 6.5, El Shaarawy 6, Mayoral 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Cristante sv, Ibanez 6.5; Karsdorp 6.5, Veretout 7, Diawara 7, Spinazzola 7; Pedro 6.5, Mkhitaryan 7; Dzeko 7. Subentrati: Bruno Peres 6.5, Villar 6.5, El Shaarawy 6, Mayoral 6.5. Allenatore: Fonseca 7.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Cristante sv, Ibanez 6; Karsdorp 6.5, Veretout 7, Diawara 6.5, Spinazzola 7; Pedro 6.5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 7.5. Subentrati: Bruno Peres 6, Villar 6, El Shaarawy 6, Mayoral 7. Allenatore: Fonseca 7.5.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Cristante sv, Ibanez 6.5; Karsdorp 6.5, Veretout 7, Diawara 7, Spinazzola 7; Pedro 6.5, Mkhitaryan 7; Dzeko 7. Subentrati: Bruno Peres 6.5, Villar 6.5, El Shaarawy 6, Mayoral 6.5. Allenatore: Fonseca 7.5.

IL ROMANISTA (F. PASTORE)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Cristante sv, Ibanez 6; Karsdorp 6.5, Veretout 7, Diawara 7, Spinazzola 7.5; Pedro 6.5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 7. Subentrati: Bruno Peres 6, Villar 6.5, El Shaarawy 6, Mayoral 6.5. Allenatore: Fonseca 7.