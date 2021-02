Braga-Roma, arbitra il rumeno Kovacs

In questa settimana tornano le coppe europee. La UEFA ha annunciato le designazioni per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Braga-Roma sarà diretta dal rumeno István Kovács. Sarà coadiuvato dai connazionali Marinescu e Artene, quarto uomo Haţegan. VAR Munuera e AVAR Fernandez, coppia di spagnoli.

Leggi anche: Roma-New Balance: contratto più corto rispetto a Nike e parte variabile molto forte

Per Kovacs sarà una prima assoluta con la Roma, mentre ha arbitrato già Milan e Napoli, oltre che all’Italia Under 19 e Under 21. Esordio anche con il Braga.

Arbitro: István Kovács (ROU)

Assistenti: Vasile Florin Marinescu (ROU) – Ovidiu Artene (ROU)

Quarto Ufficiale: Ovidiu Haţegan (ROU)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

AVAR: Guillermo Cuadra Fernandez (ESP)