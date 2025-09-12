Le strade di Edoardo Bove e della Fiorentina si separano, ma l’ex centrocampista della Roma ha voluto lasciare un ricordo speciale ai tifosi viola e alla città che lo ha accolto. Un addio che ha il sapore di gratitudine e affetto, testimonianza del legame creatosi in un periodo breve ma intenso.

Bove ha pubblicato su Instagram una serie di foto della sua esperienza in maglia viola, accompagnandole con una lunga lettera aperta. Parole cariche di emozione, con cui ha voluto ringraziare non solo la società, ma anche la città di Firenze e i suoi tifosi. “Cara ACF Fiorentina, ti ringrazio dal profondo del cuore. Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai”, ha scritto il centrocampista.

Bove ha poi aggiunto: “Mi piace pensare che la nostra storia insieme non finisca qui! Cari Fiorentini, siete riusciti in così poco tempo ad occupare un posto speciale nel mio cuore. Cara Firenze, sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto sentire subito a casa. Poi sono caduto e mi hai dato la forza di rialzarmi. Te ne sarò per sempre grato. Sei stata due volte Rinascita”.

Un messaggio che ha commosso i tifosi viola, a conferma del profondo legame nato tra il giocatore e l’ambiente fiorentino, destinato a restare vivo anche oltre la fine della sua esperienza in campo.

https://www.instagram.com/share/BAMzknxdV3