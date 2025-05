La Gazzetta dello Sport (I. Masini) – La porta per Edoardo Bove sarà sempre aperta. A Firenze e nello staff tecnico di Raffaele Palladino in futuro, se il ragazzo volesse, non mancherebbe mai un posto da collaboratore per lui che in viola ha conquistato tutti e creato legami profondi. Sia chiaro: la priorità assoluta di Bove sarebbe quella di continuare a giocare e, rispetto a questo, ogni altra scelta diventa successiva e secondaria però, nel frattempo, c’è chi gli trasmette amore e opportunità. Nel momento in cui ci sarà la rescissione con la Roma, che ne detiene il cartellino, e nel caso in cui Edoardo decidesse di non percorrere la via di andare a giocare all’estero (in Italia ad ora è impossibile), si potrebbe aprire questa nuova ipotesi.

Ci sono ancora tanti condizionali e molti step perché intanto per lui è necessario capire quale possa essere la soluzione migliore per la vita e la carriera. La Fiorentina domenica a Udine giocherà l’ultima gara stagionale e poi Edoardo Bove rientrerà alla base perché a Firenze era in prestito annuale che scade il 30 giugno. Palladino gli ha già fatto sapere chiaramente che, se e quando vorrà, in futuro, sarà ben felice di averlo nello staff tecnico, compito che in realtà nel 2025 ha già svolto al Viola Park, dopo che gli è stato impiantato il defibrillatore e non ha potuto più giocare. Il suo coinvolgimento è sempre stato totale durante allenamenti e riunioni tecniche, diventando un collaboratore prezioso.