Bove: “Oggi abbiamo fatto una gran partita. Ho sentito un mare di emozioni al gol”

Il modo in cui ha attaccato la palla su gol rispecchia questa Roma?

“Si specie in Europa, se non metti cattiveria determinazione su ogni palla va a finire male. Oggi abbiamo fatto una gran partita di intensità e sono contento”.

La Roma sembrava in controllo, giusto qualche scricchiolio iniziale?

“Si loro ci hanno messo in difficoltà con alcune ripartenze. Ci abbiamo messo un po’ a prendere le misure ma poi abbiamo fatto una grande partita”.

Dedica a qualcuno il primo gol europeo?

“No, dedica no. Alla mia famiglia e alle persone che mi sono vicino. Sembrerà banale ma è così, mi aiutano tanto”.