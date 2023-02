Bove in visita ad un centro anziani per il progetto “Superiamo gli ostacoli”

Nell’ambito del progetto “Superiamo gli Ostacoli”, che mira a supportare le categorie più fragili della comunità locale, venerdì 24 febbraio Edoardo Bove ha fatto visita a un centro anziani del quartiere romano Tiburtino III.

L’iniziativa del Club, che va avanti già da diversi mesi grazie al contributo di volontari e tifosi giallorossi, punta a rendere donne e uomini della terza età “digitali”, consentendo loro di restare in contatto con familiari e amici che vivono distanti – ad esempio attraverso le videochiamate -, di utilizzare i Social e leggere giornali e riviste online, guardare film, concerti, programmi tv ed eventi sportivi in streaming, ma anche di verificare gli orari dei mezzi pubblici o di comprare biglietti per viaggi e di effettuare operazioni con l’homebanking.

Il centrocampista giallorosso si è intrattenuto con gli associati del centro e dopo aver parlato dell’impiego dei diversi dispositivi, ha fornito loro consigli impartendo una speciale lezione digitale.

Il giocatore della Roma si è infine messo a disposizione dei tifosi per una serie di bellissimi scatti.

CLICCA QUI PER LA GALLERY

ASRoma.com