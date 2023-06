Corriere della Sera – “Credo di potermi definire un lavoratore, do sempre il massimo e non mi tiro mai indietro“. Edoardo Bove, dall’Under 21 che sta disputando l’Europeo, si racconta: “Nella prima parte di stagione ho giocato poco, ma nella seconda ho trovato continuità. Sono tutti momenti di crescita per un ragazzo giovane come me. Mourinho? Mi ha lanciato nel calcio dei grandi, posso solo ringraziarlo“. In un centrocampo che il prossimo anno potrà contare sulle certezze Matic e Cristante e sul nuovo arrivo Aouar, Bove può considerarsi un vero e proprio nuovo acquisto e ritagliarsi il suo spazio.