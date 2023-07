Corriere dello Sport (L. Tagliaferri) – All’Istituto Massimiliano Massimo all’Eur, ieri, la comunità degli ex alunni, degli alunni maturandi, dei padri gesuiti e di tutti i loro congiunti, hanno festeggiato la tradizionale festa “Cunctando restrituit”, nel corso della quale sono stati assegnati i premi M. Massimo ed il premio Francesco Botta in favore di vecchi alunni che hanno percorso un importante percorso professionale. Il presidente della Polisportiva Lazio e dell’Associazione Ex Alunni del Massimo, Antonio Buccioni, ha premiato con il premio sport Massimo il giovane talento della Roma, Edoardo Bove.

Le parole di Bove, assente alla cerimonia: “Mi dispiace non essere presente, ma ho finito la stagione più tardi dei miei compagni. Ci tenevo però a farvi arrivare i ringraziamenti per questo premio. Sono molto grato per il riconoscimento del mio impegno da parte della scuola. Il Massimo mi ha permesso di avere una formazione che abbraccia sia l’aspetto sportivo che accademico e non ho mai dovuto rinunciare a nessuno dei due. Sono grato per l’attenzione e il supporto ricevuto dagli insegnanti poiché hanno contribuito in modo significativo al mio sviluppo. Va da sé che le mie soddisfazioni sportive sono arrivate grazie al Massimo e per questo ringrazierò per sempre la scuola”.