Il giornalista, Gianluca di Marzio, pubblica sul suo profilo personale di X il documentario intitolato “Don’t call it Cinderella”. Un documentario dedicato allo sport, più precisamente dedicato alla stagione del Bournemouth, ottavo in classifica in Premier League. È intervenuto anche Tiago Pinto, ex General Manager giallorosso, ora al club inglese, ha spiegato nell’anteprima pubblicata, l’ambiente di lavoro: “In Inghilterra, al Bournemouth, ho ritrovato la capacità di pianificare con tempo e avere una strategia chiara nel reclutamento”.