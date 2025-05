Bouaksar alimenta i dubbi su Svilar: il post social agita i tifosi della Roma

La mancata qualificazione alla prossima Champions League ha portato la Roma a dover riflettere seriamente sul futuro economico e tecnico del club. Secondo le ultime indiscrezioni, i giallorossi potrebbero essere costretti a una cessione importante in estate per sistemare i conti, e tra i nomi caldi in uscita spunta quello di Mile Svilar.

Il portiere belga, protagonista di una stagione in costante crescita, ha attirato le attenzioni di diversi club di Premier League. La sua permanenza nella Capitale non è più certa, anche alla luce del mancato accordo per il rinnovo di contratto con la Roma. A rafforzare i dubbi sul suo futuro è stato un post social che non è passato inosservato ai tifosi giallorossi.

Slim Bouaksar, giovane talento tunisino classe 2009 in forza alle giovanili della Roma, ha pubblicato su TikTok una foto insieme a Svilar, accompagnata da un messaggio che ha immediatamente scatenato l’apprensione tra i tifosi:

“Grazie di tutto, Mile! Per i tanti consigli che mi hai dati, ti auguro il meglio fratello. Sperando di rivederci l’anno prossimo e lavorare di nuovo insieme.”

Parole che suonano come un addio, o quanto meno come un saluto preoccupato nei confronti di un compagno e mentore. L’ondata di commenti da parte dei tifosi non si è fatta attendere, con molti che temono ormai la partenza del portiere. Slim, accortosi del clamore suscitato, ha cercato di rassicurare tutti aggiungendo:

“Calma, non vi preoccupate, io rimango.”