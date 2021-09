Botta per Vina in allenamento: verso il forfait col Verona, si teme lieve distorsione. Affaticamento per Mkhitaryan

Prima vera grana per la Roma di Mourinho. Come riporta con un tweet Alessandro Austini, Vina va verso il forfait col Verona dopo una botta all’allenamento di mercoledì. Si teme una lieve distorsione. Jacopo Aliprandi conferma la situazione e riporta anche di un affaticamento di Mkhitaryan, anche lui in dubbio col Verona.

#Spinazzola ha lasciato la fisioterapia ed è tornato a lavorare in palestra. Passo avanti importante per il recupero al tendine d’Achille. #Vina (botta al ginocchio) e #Mkhitaryan (affaticamento) da valutare oggi. #ASRoma pic.twitter.com/9ikUNCcwVy — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) September 18, 2021