Marco Borriello, ospite di Sky Sport, ha parlato anche della Roma, dove ha giocato dal 2010 al 2015. Nell’occasione si è soffermato sull’esonero di De Rossi e il ritorno in giallorosso di Claudio Ranieri. Le sue parole:

“Mi aspettavo qualcosa in più ai tempi della Roma. Sono arrivato con la proprietà Sensi, l’anno successivo è cambiata proprietà. Ho subìto un po’ questa situazione perché avevo un contratto lungo, nel primo anno sono andato abbastanza bene con 17 gol. È stato cambiato allenatore e ho perso spazio, sono andato in prestito svariate volte. Sono comunque legato all’ambiente romano, ho svariati amici ancora come De Rossi. Mi sento spesso con lui, ci siamo abbracciati ma non ci dobbiamo dire niente, il suo esonero è dispiaciuto a tutti, non solo ai romanisti. Chi più di lui può trasmettere il DNA romanista? È una situazione un po’ confusa, ora è arrivato mister Ranieri che può mettere le cose a posto. Dopo, però, servono i giocatori e il bel gioco, diciamo che ha riportato entusiasmo ma ora deve fare i punti per sistemare la classifica”.