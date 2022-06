Marco Borriello, ex attaccante della Roma, nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha rivelato i tre gol più importanti segnati in carriera con la maglia giallorossa, della Juventus e del Genoa. “Con la Juve a Cesena: decisivo per lo scudetto. Con la Roma al Chievo: fissò il record delle dieci vittorie di fila. Con il Genoa a Udine: fu bellissimo (stop di petto, palleggio di coscia e giravolta), feci una tripletta e diventai capocannoniere.”