Borja Mayoral incontra un piccolo tifoso con il diabete. Il calciatore della Roma: “Non è un problema, possiamo fare tutto” – VIDEO

A Trigoria è andato in scena un bellissimo incontro. Borja Mayoral ha ricevuto un piccolo tifoso, Gabriele, che da poco ha scoperto di avere il diabete. I due si sono fatti una bella chiacchierata e alla fine l’attaccante della Roma gli ha regalato una maglietta firmata col numero 10 sulle spalle. Di seguito il video pubblicato tramite il profilo Twitter ufficiale della società.

M: “Come stai, come ti chiami”?

G: “Gabriele”

M: “Sai chi sono”?

G: “Si, Borja Mayoral”

M: “Mi hanno detto che sei diabetico, da quanto tempo”?

G: “Io da ottobre”

M: “Io avevo 4 anni, bevevo molta acqua. allora i miei genitori mi hanno portato in ospedale, mi hanno fatto una analisi e mi hanno detto che ero diabetico”.

G: “Io invece stavo facendo una visita sportiva e risultava che avevo troppo glucosio. Sono quindi andato in ospedale e mi hanno detto che avevo il diabete”.

M: “Questo non è un problema, io posso fare tutto. Devi mangiare bene e prenderti cura di te. Ma le persone diabetiche possono fare tutto”

M: “Ma anche giochi a calcio, in che ruolo”?

G: “O terzino o attaccante”

M: “Devi fare gol no? ho un regalino per te”.

M: “Quando vuoi sono qui per aiutare te e i tuoi genitori, per me è un piacere”.