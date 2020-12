Borja Mayoral: “Fatemi giocare, mi adatto a qualsiasi modulo”

Corriere dello Sport (G.Marota) – In conferenza stampa Mayoral era concentratissimo, con lo sguardo fisso in avanti. E’ un match che non conta nulla per la classifica, ma può essere molto importante per l’attaccante. I suoi numeri in Europa sono significativi: 3 gol in 5 partite. Nel rapporto tra reti e minuti giocati è il migliore della Roma: segna ogni 128 minuti. La media di Dzeko è di 177 minuti, quella di Mkhitaryan 179 minuti. Secondo alcuni Mayoral troverebbe le condizioni ideali quando può dialogare con un partner come accaduto nel 5-0 contro il Cluj. Ha giocato accanto a Miki e poi con Pedro. Più centravanti di manovra che di profondità. Farlo giocare con Dzeko potrebbe essere una soluzione per Fonseca visto che nelle ultime due partite la Roma è rimasta a secco di reti.