Borja Mayoral esulta: “Grande vittoria all’esordio in Europa League” – FOTO

Non ha di certo brillato nella sfida di ieri sera ed è stato sostituito al 59′ per fare spazio a Dzeko. Borja Mayoral non ha reso quanto Fonseca avrebbe voluto, ma l’attaccante spagnolo, all’esordio con la maglia della Roma, ha voluto comunque celebrare la vittoria ottenuta contro lo Young Boys nella prima sfida in Europa League. Queste le sue parole sul suo account Twitter: “Grande vittoria per la squadra nella prima partita di Europa League!“.

Gran victoria del equipo en el primer partido de @EuropaLeague . 🐺🟡🔴 DAJE Roma!!. / Grande vittoria per la squadra nella prima partita di @europaleague . 🐺🟡🔴 DAJE Roma!! pic.twitter.com/oNow9werUs — Borja Mayoral (@Mayoral_Borja) October 23, 2020