Borja Mayoral, anche se non disponibile per scendere in campo, partirà per Udine

Borja Mayoral è ad un passo dal diventare un nuovo calciatore della Roma. L’attaccante spagnolo è atterrato in mattinata nella Capitale, prima di sostenere le visite mediche di rito a Villa Stuart. Stando a quanto riportato dal giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora, su Twitter, Borja Mayoral partirà per Udine insieme al resto della squadra, pur non potendo essere a disposizione di Paulo Fonseca per scendere in campo. Alla base della scelta, c’è la volontà di familiarizzare con i compagni e con il tecnico, oltre che vedere da vicino Udinese-Roma.

Questo il tweet originale:

#BorjaMayoral partirà con la squadra per familiarizzare con il gruppo e iniziare a conoscere allenatore e compagni. Non è possibile inserirlo in lista perché i termini per mandare le liste sono stati chiusi prima della conclusione dell'affare#ASRoma @tempoweb @Teleradiostereo — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) October 2, 2020