Borja-Dzeko, da staffetta a coppia che non si trova

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – Trentadue minuti per una svolta tattica. Dzeko più Borja Mayoral, spazio al doppio centravanti. “Deciderò quando è il momento giusto” aveva spiegato Fonseca quattro giorni fa. Detto, fatto. A Benevento è successo dopo meno di un’ora di gioco, nel tentativo di schiacciare gli avversari nella propria metà campo. Fonseca ha affilato tutte le lame che aveva a disposizione: Dzeko, Pedro, El Shaarawy. Ha rivisto lo schema per valorizzare due punte insieme, ma l’esperimento non ha prodotto risultati apprezzabili.

I due centravanti avevano già giocato insieme nel derby, ma a partita chiusa quando il risultato era già sullo 0-0. In questo caso la strategia aveva lo scopo di alterare gli equilibri tattici del match, ma i due non si sono trovati e hanno dialogato poco. Mayoral, che già non era stato brillante da solo, è quasi uscito di scena con l’ingombrante sagoma di Dzeko accanto. Il bosniaco ha avuto poche occasioni per far valere la sua qualità. Difficile che l’esperimento venga ripetuto, almeno a breve.