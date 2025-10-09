Sabato prossimo ci sarà il big match dell’Olimpico tra Roma e Inter, cresce l’attesa per una sfida che promette spettacolo e intensità. A parlare in vista del confronto è stato Ivano Bordon, ex portiere nerazzurro e della Nazionale Italiana, intervenuto ai microfoni di AllRoma.it. Ecco le sue parole:

Roma-Inter, che partita si aspetta?

“Tra queste due squadre c’è sempre stato gioco, spettacolo. Credo che in questo momento vedremo un po’ di goal perché la qualità dei singoli e di conseguenza del collettivo ha la possibilità di variare più situazioni. Probabilmente la sfida dell’Olimpico si concentrerà sul gioco aereo, sui calci d’angolo e piazzati”.

Svilar contro Sommer? E’ il portiere belga secondo lei il più forte della serie A?

“Svilar è sempre stato un portiere con un ottimo rendimento così come Sommer, che ha un po’ di più a livello di esperienza, ma entrambi sono considerati due punti fondamentali per la squadra”.

Cosa manca a queste due squadre per completare la rosa?

”Le due rose delle squadre sono ben attrezzate, però si pretende sempre di più, soprattutto le big”

Sulla Nazionale e sulle chiamate di Spinazzola e Cristante:

“Gattuso credo che stia cercando di cambiare mentalità e con qualche innesto nuovo cerca di modificare qualcosa per dare più soluzioni. Non sarà facile, però in certi momenti ci vuole la sua grinta ma anche il ragionamento con calma”.