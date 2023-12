Corriere dello Sport (R. Maida, E. Trotta) – Leonardo Bonucci è vicino alla Roma. La trattativa fra Tiago Pinto e l’entourage del giocatore è entrata nel vivo a ridosso di Natale, raggiungendo una base di accordo che può essere definito entro la fine del 2023. Ora spetta alla Roma chiudere l’affare, una soluzione low cost praticabile a differenza di tante altre strade già battute.

Mourinho, che ha avuto un recente contatto con il giocatore, otterrebbe così un rinforzo capace di aumentare il coefficiente di esperienza e personalità in un reparto impoverito dall’assenza di Smalling e dall’imminente partenza di N’Dicka.

Ogni minuto a questo punto è buono per la formalizzazione del trasferimento. Bonucci, che è nato a Viterbo nel rione Pianoscarano ma non ha mai giocato in una squadra romana a causa del tesseramento adolescenziale con l’Inter, sta aspettando la chiamata del procuratore Alessandro Lucci per interrompere le vacanze al Sestriere – la Bundesliga riparte a metà gennaio – e raggiungere la nuova squadra.