Bonucci: “Durante l’ultimo anno Dybala ha sofferto il distacco dalla Juventus”. Ed annuncia il ritiro

Raggiunte le 500 presenze con la Juventus, Leonardo Bonucci ha percorso alcuni momenti dell’avventura in bianconero. Tra questi, ha citato anche l’addio di Chiellini e Dybala, approdato poi alla Roma: “Quello con Dybala in lacrime è stato il primo gesto la prima situazione che mi sono trovato a fare il capitano. Avevo notato che Paulo durante tutto l’anno aveva sofferto questo distacco dalla Juventus, la sfortuna sua è stata quella di condividere l’ultima partita con una colonna della Juventus come Chiellini, ma pensavo che anche lui meritasse gli applausi che poi ci sono stati e l’ho spinto ad andare sotto la curva perché lui era titubante per non rovinare la festa a Chiellini e penso che quello sia stato il passaggio di fascia da Giorgio a me“.

Bonucci ha poi annunciato la decisione di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione: “Il prossimo anno smetterò di giocare e credo che si chiuderà un’era. Per me è un’orgoglio esserci stato, spero che un giorno tanti giovani prenderanno come idoli noi di quella storica difesa juventina“.