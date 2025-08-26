Zibi Boniek ha parlato ai microfoni di Retesport. In particolare, il polacco ha parlato dei nuovi acquisti e della gara contro il Bologna. Queste le sue dichiarazioni:

Ziółkowski?

“È un giovane molto interessante, un difensore bravo di testa e nell’anticipo. So che voleva venire alla Roma e che ha chiesto al Legia di non parlare con altre società. Fisicamente mi ricorda Huijsen. È un’operazione in cui ci hanno guadagnato tutti: i due club e il ragazzo che giocherà in una piazza importante”.

Ferguson?

“È un attaccante veloce, forte, che riesce a dialogare bene con i compagni anche spalle alla porta ma non va dimenticato che Dovbyk ha segnato 17 gol e non sarà facile raggiungere tale cifra. Una squadra forte ha bisogno di entrambi”.

Wesley?

“Data la sua rapidità è una condanna per gli avversari. Starà a Gasperini migliorarlo sul piano tecnico ma è normale non essere preciso quando si gioca ad alta velocità”.

Bologna?

“La Roma mi è piaciuta, ha entusiasmato, è stata concreta e ha mostrato novità interessanti. La squadra ha bisogno di raggiungere la Champions League”.