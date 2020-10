Boniek si complimenta con Zalewski per la convocazione in prima squadra

La Roma ha diramato la lista dei calciatori convocati per la sfida contro il Benevento, in programma questa sera allo Stadio Olimpico alle ore 20.45. Tra i 22 che prenderanno parte alla partita contro la formazione campana figura anche Nicola Zalewski, polacco classe 2002 in forza alla Primavera di Alberto De Rossi, autore di una rete ieri nel match contro l’Atalanta Primavera. Zbigniew Boniek, suo connazionale, si è complimentato con lui su Twitter per la convocazione in prima squadra: “Oggi in panchina per la prima volta”.

Nicola Zalewski dzisiaj po raz pierwszy na ławce👏🏻👏🏻 @OfficialASRoma — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) October 18, 2020