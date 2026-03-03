- Il dibattito sul possibile rientro di Francesco Totti nell’area dirigenziale della AS Roma continua ad animare l’ambiente giallorosso. A intervenire è stato Boniek, che ha sottolineato quanto la figura dell’ex capitano sia centrale in vista del centenario del club.
- Secondo Boniek, Totti rappresenta molto più di un semplice ex giocatore: è l’emblema della romanità e dell’identità della Roma. Per questo motivo, l’idea di celebrare i 100 anni senza un suo coinvolgimento diretto appare, a suo giudizio, difficilmente concepibile. L’ex dirigente ha poi riflettuto sull’eventuale incarico che potrebbe essere affidato a Totti. Difficile immaginarlo in una funzione esclusivamente burocratica o legata al lavoro d’ufficio. Tuttavia, Boniek ha ribadito che la ricorrenza del centenario dovrebbe rappresentare un’occasione speciale per ricucire definitivamente il rapporto e riportare lo storico numero 10 al centro del progetto societario, in qualsiasi veste.
- Nel corso dell’intervento non è mancato un passaggio sul momento tecnico della squadra guidata da Gian Piero Gasperini. Il giudizio è stato positivo: la Roma esprime un calcio brillante e l’allenatore sembra aver trasmesso entusiasmo e identità al gruppo. Per Boniek, l’eventuale ingresso di Totti in società, unito al buon lavoro dello staff tecnico, potrebbe rafforzare ulteriormente il legame tra squadra, club e tifosi in un anno così significativo per la storia romanista.
