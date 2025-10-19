Zbigniew Boniek, ha parlato della prestazione di Ziolkowski contro l’Inter aai microfoni di Meczyki. Le sue parole:

“È il tipo di difensore difficile da vedere di questi tempi. È incredibilmente aggressivo, gioca sempre in avanti e gli piace scivolare. Semplicemente adora difendere. Oggi, i difensori puntano tutto a tenere la testa alta, a passare bene la palla e a giocare in attacco. Vogliono fare bella figura. E Janek è un difensore con cui non è esattamente divertente giocare. Stavo guardando la partita Roma-Inter dagli spalti e, quando è entrato, ho iniziato a innervosirmi un po’ perché non volevo che commettesse errori: stava giocando contro attaccanti molto forti. Ma ha svolto il suo ruolo molto bene. Il fatto che l’allenatore lo stia schierando e lo veda come quarta opzione la dice lunga su di lui e su come si è inserito nella squadra. Si è adattato al ritmo di un giocatore concentrato su una carriera lunga e di successo.”