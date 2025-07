Nel pieno del mercato estivo, le analisi degli ex calciatori offrono spesso spunti interessanti. È il caso di Dario Bonetti, ex difensore di Roma, Milan e Juventus, che ha detto la sua sul progetto giallorosso e sui movimenti in entrata che potrebbero coinvolgere nomi nuovi e di prospettiva.

Come riportato da AllRoma.it, Bonetti ha espresso grande fiducia nella Roma: “È più forte di Milan e Juventus, ha una rosa solida e con margini di crescita”. L’allenatore ha poi parlato del mercato giallorosso, lodando alcuni profili accostati alla squadra: “Ferguson e Wesley sono calciatori interessanti, con caratteristiche utili al gioco della Roma”. Infine, un consiglio sulla gestione della rosa attuale: “Io terrei Baldanzi. Ha qualità e potenziale, può diventare importante nel sistema della Roma”. Ecco le sue parole complete:

Cosa ne pensa dell’arrivo di Ferguson e Wesley? Aspettando magari l’arrivo di un esterno d’attacco..

“La valutazione sulla squadra ora non si può fare, ma ci sono due garanzie come Ranieri e Gasperini, con l’ex tecnico che farà da collante tra club e società. I nuovi acquisti sono molto interessanti e con Gasperini la Roma farà una squadra competitiva, bisogna dargli tempo di lavorare e farà così grandi cose. Oggi la Roma è superiore a Juventus e Milan”.

Lei che è stato un difensore, ora terrebbe più Kumbulla o Hermoso?

“Non conosco bene i due difensori, non posso giudicarli. Ripeto, non bisogna avere fretta perchè come è organizzata la società la Roma non sarà competitiva per la Champions, ma per i primi posti”.

Quanto all’attacco si parla di un possibile addio di Baldanzi o El Shaarawy. Chi vede meglio nello scacchiere di Gasperini?

“Tutti e due sono due calciatori affidabilissimi, Baldanzi è in crescita, ha qualità e nel sistema di gioco sarebbe perfetto. Penso però che vadano tenuti entrambi perchè non solo la squadra deve essere forte, ma tutto il gruppo che va reso competitivo visti i tanti impegni”.