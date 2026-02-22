Durante il pre-partita di Roma-Cremonese, Federico Bonazzoli ha rilasciato alcune dichiarazioni.

LE PAROLE DI BONAZZOLI

I risultati stanno mancando, però sono arrivati anche da prestazioni buone, penso alla partita contro l’Inter e contro l’Atalanta. La vittoria manca da 11 giornate: come proverete a trovarla oggi contro una Roma che, dopo il risultato del Napoli, vorrà acchiappare quel terzo posto?

“Cercheremo, come sempre, di mettere in campo quello che prepariamo durante la settimana, ascoltando il mister che è la nostra guida, cercando di fare sempre, giorno dopo giorno, qualcosa di più, perché sappiamo che dobbiamo raggiungere a tutti i costi il nostro obiettivo“.

Sei tra i giocatori nel 2026, almeno dall’inizio, stanno tentando più conclusioni, però il gol manca. È quello che sta mancando anche alla Cremonese, il gol?

“No, sicuramente non solo i miei, ma quelli di un po’ di tutti. Diciamo che chi segna non è importante, importante è che riusciamo a trovare la rete, perché poi le cose sono ovviamente più semplici. Come ho detto, cerchiamo di dare il massimo, cerchiamo di mettere in campo quello che prepariamo e speriamo di sbloccarci presto“.