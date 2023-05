Bologna, Thiago Motta: “Roma squadra solida, il livello di domenica è altissimo. Mou persona speciale”

Il tecnico del Bologna, Thiago Motta, è intervenuto in conferenza stampa di presentazione del match di domenica contro la Roma. Queste le sue parole:

Quanto manca la vittoria alla squadra?

“Sarebbe importantissima, cerchiamo il risultato positivo per centrare il nostro lavoro. È chiaro che ci sono tante cose in mezzo. Sicuramente, non arrivando il risultato da un po’, dobbiamo migliorare su qualcosa, in realtà su tutto“.

Sansone e Schouten? La difesa?

“Sansone sta recuperando ma non ci sarà, Schouten oggi si è allenato bene. Sosa si è allenato bene come sempre. Jhon Lucumì non ci sarà, l’ho lasciato andare in Colombia per la nascita di suo figlio, un momento bello e importante. Daremo delle opportunità a chi ha giocato di meno. Chi entrerà farà il suo lavoro molto bene“.

Arnautovic?

“Non mi sorprende la tua domanda. Tutti possono giocare titolari, ha fatto un buon allenamento, l’altro giorno ha giocato 25 minuti… è stanco ma si sta reintegrando nel processo di una squadra che sta giocando, aspettiamo che riprenda la sua forma. Lo vedo normale come sempre“.

Zirkzee non è entrato nell’ultima partita. A cos’è dovuto?

“Ho visto altri che stavano meglio, non ci sono dei segreti: ha del talento, dopo un’investimento importante della società deve essere consapevole che deve entrare in campo per fare la differenza, essere pronto per entrare in un collettivo che funziona. Fino ad oggi non l’ho visto. Ha giocato per quello che si è meritato. Anche altri stanno bene. È una delle possibilità, non ho niente da chiarire: sa quello che voglio e sa quello che deve fare per partecipare. Sta a lui dimostrare“.

Che Roma si aspetta?

“Una squadra molto solida difensivamente. La Roma ha una rosa importante, il livello di domenica sarà altissimo, noi dovremo essere molto concentrati per affrontarli“.

Prende più da Mou o da Gasperini?

“Ho avuto entrambi: ho cercato di osservare e anche di portare delle cose giuste da fare perché compatibili con il mio carattere. Mou è una persona speciale e diretta“.

Ci pensi che potresti fare il record di punti dell’era Saputo?

“Penso alla Roma, a fare una grande prestazione con i giallorossi e a cercare la vittoria. Dovremo essere attenti nella nostra fase di non possesso, dove loro son bravi perché hanno giocatori forti. Quando alzano il pallone in area e vanno in contropiede sono pericolosi”.

A Parigi scrivono che lei sarebbe nel mirino del PSG

“Sono concentrato sulla Roma e sul Bologna, dobbiamo fare una grandissima prestazione contro una squadra che ieri ha vinto ancora in semifinale di Europa League“.

Contro la Roma potrà partire un centravanti dal 1′?

“Ogni partita ha una storia diversa, contro il Sassuolo abbiamo fatto bene nel primo tempo, meno nel secondo. Noi con la Roma dovremo giocare diversamente“.

Ti dispiacerebbe perdere Dominguez l’anno prossimo?

“Si, mi dispiacerebbe. Sta parlando con la società per il prolungamento di contratto, è un giocatore importante per la squadra e per il club. Abbiamo parlato della sua situazione, ma deve decidere lui se rimanere o no, si tratta di una scelta nella sua vita non solo sportiva ma anche personale. Io lo posso consigliare ma è lui che prenderà in prima persona la sua decisione“.

Lei ha deciso invece?

“Una società seria come il Bologna sa che bisogna programmare al meglio e per tempo la prossima stagione, con ambizioni chiare e obiettivi realistici indipendentemente da tutto“.

Medel può giocare dietro?

“Considero tutto, faremo la scelta giusta per fare la miglior partita possibile. I ragazzi faranno un’altra bella prestazione con la nostra gente che verrà allo stadio. A Sassuolo sono stati fantastici, questo supporto fa si che questo sport sia ancora più bello da giocare“.