Si avvicina l’appuntamento europeo tra Bologna e Roma, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. In vista della sfida del Dall’Ara, sono state comunicate le informazioni relative alla vendita dei biglietti per il settore ospiti, con alcune importanti limitazioni per la tifoseria giallorossa.
Secondo quanto reso noto dalle comunicazioni ufficiali riportate in queste ore, la vendita dei tagliandi per il settore ospiti dello stadio Renato Dall’Ara prenderà il via venerdì 6 marzo alle ore 16:00. La partita tra Bologna e Roma è in programma giovedì 12 marzo alle 18:45, in un confronto che metterà in palio un posto nei quarti di finale della competizione.
Come stabilito dal Decreto del Ministro dell’Interno del 20 gennaio 2026, la trasferta sarà vietata ai residenti nella Provincia di Roma. Una limitazione che impedirà quindi a gran parte dei tifosi giallorossi di seguire la squadra in Emilia per la sfida europea.