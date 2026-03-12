In vista della sfida europea tra Bologna e Roma, in programma questo pomeriggio allo Stadio Renato Dall’Ara, la società giallorossa ha diffuso alcune indicazioni utili per i tifosi che raggiungeranno l’impianto emiliano. Si tratta dell’andata degli ottavi di finale della Europa League e l’attenzione è alta anche sul fronte organizzativo e della sicurezza.

Secondo quanto comunicato sul sito ufficiale della Roma, i cancelli dello stadio saranno aperti a partire dalle ore 16:45 e i sostenitori ospiti potranno accedere attraverso il Gate numero 5, situato in Via Menabue, laterale di Via Porrettana. Non è stato previsto alcun meeting point ufficiale in città: ogni tifoso potrà quindi raggiungere autonomamente lo stadio prima del match.

All’ingresso verranno effettuati i consueti controlli di sicurezza e sarà necessario esibire documento d’identità e biglietto. Come stabilito dal decreto del Ministero dell’Interno del 20 gennaio 2026 e dalla determinazione dell’ONMS, è inoltre vietato l’acquisto dei tagliandi ai residenti nella provincia di Roma. All’interno dell’impianto non saranno disponibili depositi bagagli e non sarà consentito introdurre zaini o borse di dimensioni superiori al formato A4.