Il terzino giallorosso Leonardo Spinazzola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima di Bologna-Roma. Queste le sue parole:

Come hai visto la squadra in questi giorni e come sono le sensazioni?

“Siamo positivi e sappiamo che oggi sarà una bella gara contro una squadra che ha qualità e che sta molto bene. Siamo positivi”.



Come stai tu?

“Spero di poter giocare 90 minuti. Sto bene e mi alleno per questo. Spero sarà una bella partita”.



Cosa temi di più del Bologna?

“Loro hanno una leggerezza mentale, hanno un grande gioco e una grande qualità. Dobbiamo tenere tutto del Bologna”.