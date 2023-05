Un altro stop. Mourinho perde un altro giocatore per infortunio. All’inizio della ripresa di Bologna–Roma Zeki Celik si è accasciato a terra. Il terzino turco ha richiamato l’attenzione della panchina giallorossa per un problema muscolare alla coscia sinistra. L’esterno ha accusato l’indurimento del muscolo: non si teme nulla di gravi. Mourinho per precauzione ha preferito farlo andare direttamente negli spogliatoi. Al suo posto è entrato Mancini.