Bologna-Roma, parla Svilar:” Sono sicuro che la fase difensiva andrà meglio nelle prossime partite. Nessuno deve darmi stimoli, sono molto ambizioso nei miei confronti”

Mile Svilar ha parlato in conferenza stampa insieme al tecnico Gian Piero Gasperini, prima della partita di domani contro il Bologna, valevole per gli ottavi di finale di Europa League.

Queste le parole del portiere giallorosso:

“Siete stati per tanto tempo la miglior difesa d’Europa, ora la squadra segna di più ma subisce anche di più, vedi una correlazione tra le due cose?”

“No, cerchiamo sempre di segnare di più e di subire sempre meno. Ultimamente le cose sono andate un po’ peggio, ma sono sicuro che miglioreranno”

Cosa temi del Bologna? Volevi dire qualcosa al portiere del Totthenam riguardo la partita di ieri sera?

Gli ho già mandato un messaggio, sono cose che capitano, deve lavorare per andare avanti. Anche a me è successo quelche anno fa ma non devi abbatterti e continuare a lavorare. Il Bologna è una bella squadra, cercheremo di affrontarla al meglio

Ti abbiamo conosciuto nella notte contro il Feyennord, dove pensi di poter migliorare, hai gli stimoli giusti per farlo?

Ho molti stimoli, nessuno deve darmeli, sono molto ambizioso nei miei confronti. Poi qualcosa da migliorare c’è sempre. Rivediamo sempre le situazioni con il mister. Il bello del calcio è proprio questo: cercare di migliorare fino a fine carriera”

L’anno di Budapest eri in panchina, dai giocatori che l’hanno persa, sentite che hanno l’ambizione di cercare di vincere la coppa?

“Si certo, le notti di coppa sono sempre molto speciali. Noi andiamo avanti passo passo e vedremo”