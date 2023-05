Bologna-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: spazio a Missori e Tahirovic. Torna Solbakken

Pagine Romaniste – Tra un Leverkusen e un altro questo pomeriggio la Roma è impegnata sul campo del Dall’Ara per la sfida contro il Bologna. Le brusche frenate delle concorrenti hanno regalato una grossa chance ai giallorossi per la lotta Champions con l’occasione di ritrovarsi a pari punti col Milan, attualmente al quinto posto in classifica. Mourinho aveva però preannunciato la sue intenzioni: la testa è all’Europa League. Detto, fatto: per la sfida contro gli emiliani il portoghese ha tenuto a riposo Dybala e Rui Patricio. Ecco allora convocati ben 6 Primavera: Missori, Del Bello, Faticanti, Falasca, Majchrzak e Keramitsis. Di questi solo il primo potrebbe avere una maglia da titolare sulla destra.

Per il resto chance dal 1′ per Svilar, alla sua prima da titolare in Serie A. In difesa Cristante e Ibanez costretti agli stradordinari, mentre Celik dovrebbe arretrare da braccetto destro. A centrocampo spazio a Tahirovic con Bove e Pellegrini, anche se Camara scalpita. Sulla fascia sinistra riposa Spinazzola, dentro quindi Zalewski. Davanti Solbakken sicuro di un posto. Abraham e Belotti si contendono il ruolo di centravanti, col secondo in leggero vantaggio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Bove, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Pellegrini, Belotti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Tahirovic, Bove, Pellegrini, Zalewski; Solbakken, Abraham.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Tahirovic, Bove, Pellegrini, Zalewski; Solbakken, Abraham. IL MESSAGGERO (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Tahirovic, Bove, Pellegrini, Zalewski; Solbakken, Belotti.

LA REPUBBLICA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

IL CORRIERE DELLA SERA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Camara, Bove, Pellegrini, Zalewski; Solbakken, Belotti.