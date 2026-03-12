Bologna-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: le scelte di Gasp per l’Europa League

Alla vigilia dell’atteso derby italiano di Europa League tra Bologna e Roma cresce l’attesa per una sfida che mette in palio l’accesso ai quarti di finale. Il primo atto si disputerà allo Stadio Renato Dall’Ara, dove i rossoblù proveranno a sfruttare il sostegno del proprio pubblico per arrivare con un vantaggio alla gara di ritorno.
Dall’altra parte, gli uomini guidati da Gian Piero Gasperini sono consapevoli che la qualificazione si deciderà nell’arco dei 180 minuti, ma cercheranno comunque di mettere subito in difficoltà gli avversari già nella sfida d’andata, provando al tempo stesso a lasciarsi alle spalle le ultime difficoltà incontrate in campionato.
Ecco dunque le probabili formazioni con cui i giallorossi dovrebbero scendere in campo alle 18.45, sotto la direzione di gara dell’arbitro tedesco Sven Jablonski.
La Gazzetta dello Sport
Svilar; Hermoso, N’Dicka, Ghilardi; Wesley, Koné, Pisilli, Celik; Cristante, Zaragoza; Malen. All. Gasperini.
Corriere dello Sport
Svilar; Hermoso, N’Dicka, Ghilardi; Wesley, Pisilli, El Aynaoui, Celik; Cristante; Malen, Zaragoza. All. Gasperini.
Tuttosport
Svilar; Hermoso, N’Dicka, Celik; Wesley, Koné, Pisilli, Rensch; Cristante, Zaragoza; Malen. All. Gasperini.
Il Messaggero
Svilar; Hermoso, N’Dicka, Ghilardi; Wesley, Koné, Pisilli, Celik; Cristante; Malen, Zaragoza. All. Gasperini.
Corriere della Sera
Svilar; Hermoso, N’Dicka, Ghilardi; Wesley, Koné, Pisilli, Celik; Cristante; Malen, Zaragoza. All. Gasperini.