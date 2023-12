Pagine Romaniste – Alle 18:00, la Roma scenderà in campo al Dall’Ara, per sfidare il Bologna di Thiago Motta. I rossoblù, rivelazione del campionato con un vero e proprio ritmo da qualificazione alle coppe europee, ospitano i giallorossi dello Special One, alle prese con le molteplici assenze. Mancheranno Dybala e Lukaku, non ci saranno Aouar e Smalling, Zalewski squalificato e Kumbulla non ancora pronto per il campo. Ritornano a disposizione Spinazzola, Azmoun e Mancini.

LE PROBABILI DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Pellegrini; Belotti.

Corriere dello Sport (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.

Tuttosport (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.

Il Messaggero (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, El Shaarawy; Pellegrini, Belotti.

Il Tempo (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; El Shaarawy, Belotti.