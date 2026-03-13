Finisce senza vincitori il primo atto degli ottavi di Europa League tra Bologna e Roma. Al Dall’Ara l’1-1 giunge al termine di un match che si accende soprattutto dopo l’intervallo. I rossoblù sbloccano la sfida al 50′ con Bernardeschi, che conclude con un sinistro a giro da standing ovation l’azione personale di Rowe. La reazione della squadra di Gasperini arriva al 71′, quando il neoentrato Pellegrini è il più rapido a ribadire in rete da distanza ravvicinata dopo una brillante iniziativa di Malen.
Nella ripresa non mancano le occasioni: un legno per parte — Malen da un lato e Vitik di testa dall’altro — accompagna un secondo tempo decisamente più vivace rispetto alla prima frazione. L’appuntamento è tra sette giorni all’Olimpico per la gara di ritorno. Di seguito le pagelle dei giallorossi.
La Gazzetta dello Sport
Svilar 7; Celik 5.5 (Hermoso 6), N’Dicka 6.5, Ghilardi 6; Rensch 5.5 (Tsimikas 6), El Aynaoui 5.5 (Pellegrini 7), Pisilli 6, Wesley 5.5; Cristante 6; Zaragoza 4.5 (Vaz 6), Malen 7. All: Gasperini 6.
Corriere dello Sport
Svilar 7; Celik 5 (Hermoso 6.5), N’Dicka 6.5, Ghilardi 5.5; Rensch 5 (Tsimikas 6), El Aynaoui 6 (Pellegrini 7), Pisilli 6.5, Wesley 6.5; Cristante 6; Zaragoza 5 (Vaz 6), Malen 7.5. All: Gasperini 6.5.
Tuttosport
Svilar 7; Celik 5 (Hermoso 6), N’Dicka 7, Ghilardi 5.5; Rensch 5.5 (Tsimikas 6), El Aynaoui 5.5 (Pellegrini 6.5), Pisilli 6, Wesley 6; Cristante 6; Zaragoza 5.5 (Vaz 6), Malen 6.5. All: Gasperini 6.5.
Corriere della Sera
Svilar 7; Celik 4.5 (Hermoso 6), N’Dicka 6.5, Ghilardi 5; Rensch 5.5 (Tsimikas 6), El Aynaoui 5 (Pellegrini 6.5), Pisilli 6, Wesley 6; Cristante 7; Zaragoza 5 (Vaz 6.5), Malen 7.5. All: Gasperini 6.5.
La Repubblica
Svilar 7; Celik 5 (Hermoso 6), N’Dicka 6.5, Ghilardi 6; Rensch 5 (Tsimikas 6), El Aynaoui 5 (Pellegrini 7), Pisilli 6, Wesley 5.5; Cristante 6.5; Zaragoza 5 (Vaz 6), Malen 6.5. All: Gasperini 6.
Il Messaggero
Svilar 7; Celik 5 (Hermoso 6), N’Dicka 6, Ghilardi 6; Rensch 5 (Tsimikas 6), El Aynaoui 4.5 (Pellegrini 7), Pisilli 6, Wesley 6; Cristante 6.5; Zaragoza 4.5 (Vaz 6), Malen 6.5. All: Gasperini 6.