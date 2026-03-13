Direzione complessivamente lineare per Sven Jablonski, che amministra Bologna–Roma senza particolari scosse ma lascia qualche perplessità sugli episodi chiave. Soprattutto l’azione che porta al gol di Lorenzo Pellegrini divide le interpretazioni. Il contatto tra Donyell Malen e Remo Freuler resta infatti l’episodio più discusso del derby italiano di Europa League.

La Gazzetta dello Sport

Miranda nel primo tempo, già ammonito, si aggrappa a Rensch lanciato, l’arbitro tedesco lo considera un contatto di gioco. Siamo al limite. Regolare il gol di Bernardeschi: è Ghilardi a tenere in gioco il fantasista rossoblù, mentre sul gol di Pellegrini Malen va sulla palla ma tocca prima il piede di Freuler. Per Jablonski e Var è normale azione di gioco. Il dubbio resta.

JABLONSKI: 6

Corriere dello Sport

Resta un dubbio nella partita di Sven Jablonski, astro nascente dell’arbitraggio tedesco, trovatosi a dirigere una gara difficile, soprattutto all’inizio, sporca e dura. Sul gol dell’1-1, c’è il contatto fra Malen e Freuler sullo scarico del pallone a Pellegrini: l’olandese sta per calciare, l’avversario lo anticipa, anche se la palla finisce comunque a Lorenzo Pellegrini. Dal live pochi dubbi, fallo netto. Dal rallenty retroporta, qualcosa sembra non essere cosi netto, come se l’anticipo dello svizzero avesse mandato a vuoto il numero 14 della Roma.

JABLONSKI: 5.5