La Gazzetta dello Sport – Detto che José Mourinho e Thiago Motta sono accomunati, nel presente, anche dall’essere sotto indagine della Procura Federale, va evidenziato che per la sfida Bologna-Roma di domenica prossima (Dall’Ara, ore 18) la febbre sale di ora in ora: sono infatti già 23.000 i biglietti acquistati per una sfida che – dopo i risultati dell’ultima giornata – sa quasi di momentaneo spareggio.