I tifosi della Roma continuano a rispondere “presente”. Dopo gli oltre 37.000 spettatori per la sfida contro lo Zorya in Conference League, è andato esaurito anche il settore ospiti al Dall’Ara a Bologna. Nonostante l’impegno infrasettimanale (si giocherà mercoledì 1 dicembre alle ore 18.30) ci saranno infatti circa 1400 tifosi in trasferta.