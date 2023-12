Problemi di ordine pubblico nel prepartita di Bologna-Roma. Come riportato dall’Ansa, nell’area limitrofa allo Stadio Dall’Ara, in via XXI aprile 1945, un gruppo di tifosi rossoblù ha tentato di entrare in contatto con i supporter romanisti che stavano arrivando a piedi. Necessario l’intervento delle forze di polizia presenti per evitare scontri. Inoltre poco prima del fischio d’inizio i vigili del fuoco presenti all’interno dello stadio sono intervenuti per rimuovere alcuni fumogeni lanciati dal settore ospiti verso il terreno di gioco.